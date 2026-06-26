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Ankara'da 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi

Ankara'da 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi. İşletme faaliyetten men edilirken, 1 kişi adliyeye sevk edildi.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesindeki süt ürünleri üreten bir işletmeyi denetlendi. Yapılan incelemede piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan, 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi. Konuyla ilgili hakkında işlem yapılan 1 kişi, adliyeye sevk edildi. Ayrıca işletme, idari para cezası uygulanarak faaliyetten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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