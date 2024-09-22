Ankara'da 7 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 10. kattan düşen 7 yaşındaki Yusuf H.A. hayatını kaybetti. Olay sonrası annesi sinir krizi geçirdi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir apartmanın 10. katındaki dairenin penceresinden düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yusuf H.A. (7), Gültepe Mahallesi 2050. Cadde'de bulunan 13 katlı Mevlana apartmanının 10. katındaki dairenin penceresinden dengesini kaybederek, beton zemine düştü.
Ailesinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Henüz ilkokul 1'nci sınıfa giden çocuğun annesi, sinir krizi geçirdi.