Ankara'da 6 bin 382 parça tarihi eser ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonda 6 bin 382 tarihi eser olduğu değerlendirilen parça geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, "yurt genelindeki sit alanlarında yapılan kaçak kazı ve sondaj faaliyetleri sonucu elde edilen tarihi eserlerin piyasaya sürülerek yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı" ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda, şüphelinin elde ettiği tarihi eserleri Sincan'da bir hobi bahçesine gömdüğü belirlendi.

Söz konusu şüphelinin evi ile hobi bahçesine yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 bin 382 parça ele geçirildi. Bunlar arasında 6 bin 24 bronz ve gümüş sikke, 358 gümüş ve bronz obje ile define arama dedektörü de bulundu.

Ele geçirilen, 550 Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait gümüş sikke, 1230 Roma dönemine ait gümüş sikke, 980 Arkaik (Antik Yunan) döneme ait sikke, 3150 Roma dönemine ait sikke, 114 Lidya ve Milas dönemine ait sikke, 241 Bizans ve Roma dönemine, 117 Osmanlı dönemine ait obje Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Eserlerin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.