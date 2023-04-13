Ankara'da 3 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi

Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndürdüğü ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Yaşarcan Ünal ve çocuğun annesi K.Ç'nin yargılanmasına devam edildi.

Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndürdüğü ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Yaşarcan Ünal ve çocuğun annesi K.Ç'nin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ünal ile taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık K.Ç. ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Şatır, önceki celsede alınan ara karar gereği, dava dosyasının Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini, talep edilen işlemlerin devam ettiğini söyledi.

Ardından söz alan sanık Ünal, iddia edildiği gibi çocuğun cinsel istismara uğradığına dair dosyada bilgi yer almadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Taraf avukatlarının beyanlarını da alan mahkeme heyeti, ara kararı açıkladı. Buna göre, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine hükmeden heyet, sanık Ünal'ın tutukluluğunun devamını kararlaştırarak, duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, Altındağ'da doğum sancısı çeken K.Ç'nin evine giden 112 Acil Servis ekipleri, burada vücudunda morluk ve yanık izleri olan 3 yaşındaki H.Ç'yi fark etti.

Sağlık ekiplerinin, bu durumu polise bildirmesi üzerine anne K.Ç. ve birlikte yaşadığı Yaşarcan Ünal gözaltına alındı.

Ünal'ın mağdura yönelik eylemlerine annesinin de ortak olduğu ifade edilen iddianamede, sanıkların, "çocuğa karşı eziyet" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 35'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.