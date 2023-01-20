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Yol kenarına park etmiş aracın içinde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Güncel Haberler

Yol kenarına park etmiş aracın içinde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Ankara'da Mehmet Gökdemir, Satılmış Koç ve Kurban Duran, yol kenarında park halindeki otomobilde ölü bulundu. Araç içinde yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi.

Ayaş ilçesi Gökçebağ Mahallesi mevkisinde, öğle saatlerinde, yol kenarında park halindeki 06 Y 0820 plakalı otomobilden şüphelenenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Aracın olduğu bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Aracın içinde 3 kişi, hareketsiz bulundu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin Mehmet Gökdemir, Satılmış Koç ve Kurban Duran olduğu tespit edildi.

Ankara'da 3 kişi, otomobilde ölü bulundu

Yapılan ilk incelemede, 3 kişinin vücutlarında darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanılmadı. Aracın içinde ise yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi.

Ankara'da 3 kişi, otomobilde ölü bulundu

Cansız bedenler, olay yerinde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 3 kişinin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Gökdemir Kurban Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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