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Ankara'da 3 bin 217 rehber öğretmene şiddetle aşırıcılık eğitimi verildi

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Ankara'da İl Emniyet ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle 21-25 Eylül'de 3 bin 217 rehber öğretmene şiddetle aşırıcılık eğitimi verildi. Eğitimle öğretmenlerin çocuk ve gençleri dijital tehditlerden koruyacak farkındalık kazanması amaçlandı.

Ankara'da "Şiddetle Aşırıcılığın Önlenmesine Yönelik Eğitim Faaliyeti" programı kapsamında 3 bin 217 rehber öğretmene eğitim verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, çocuk ve gençlerin karşılaşabileceği güncel risklere yönelik farkındalığın artırılması amacıyla "Şiddetle Aşırıcılığın Önlenmesine Yönelik Eğitim Faaliyeti" programı başarıyla tamamlandı.

21-25 Eylül tarihleri arasında MEB Şura Salonu ile Ankara'daki çeşitli okullarda gerçekleştirilen eğitim programına 3 bin 217 rehber öğretmen katıldı.

Beş gün süren program kapsamında rehber öğretmenlere, çocuk ve gençlerin şiddetle aşırıcılık faaliyetlerinden korunması, dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri zararlı yönlendirmelerin erken fark edilmesi, çevrimiçi tehditlere karşı bilinçlendirilmesi ve risk unsurlarına yönelik koruyucu yaklaşım geliştirilmesi konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Alanında uzman emniyet personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimlerle, özellikle çocukların sosyal ve dijital çevrelerinde karşılaşabilecekleri olumsuz etkilerin erken aşamada tespit edilmesi ve öğretmenlerin bu süreçlerde daha etkin rol üstlenebilmesi amaçlandı.

Programla emniyet ve eğitim kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, okul ortamlarında koruyucu ve önleyici çalışmaların daha etkin hale getirilmesi ve öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında geleceğe hazırlanmasına katkı sağlanması hedeflendi.

Kaynak: AA
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