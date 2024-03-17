Ankara'da 29 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Ankara'nın Bala ilçesinde iki tırda 29 ton kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, H.S. ve N.K'nin sürücülüğünü yaptığı tırlarda kaçak tütün olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçedeki yol kontrol noktasında durdurulan tırlarda yapılan aramada, 29 ton kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Şüpheliler H.S. ile N.K. gözaltına alındı, kaçak tütüne el konuldu.???????