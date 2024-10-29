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Ankara'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kortej Yürüyüşüyle Coşkuyla Gerçekleşti

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kortej Yürüyüşüyle Coşkuyla Gerçekleşti
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da TBMM önünden eski Meclis binasına kortej yürüyüşü düzenlendi. Mehteran Birliği'nin konseri ile başlayan kutlamalarda gaziler ve lise öğrencileri yürüyüşe katıldı. Kortejde Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi önemli mücadeleleri temsil eden sembolik bölükler yer aldı. Vatandaşlar, marşlara eşlik ederek coşku dolu bir atmosfer oluşturdu.

ANKARA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki eski Meclis binasına (Cumhuriyet Müzesi), kortej yürüyüşü düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, TBMM ön bahçesinde Mehteran Birliği'nin konseri düzenlendi. Ardından, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. TBMM önünden, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Karma Bandosu'nun seslendirdiği marşlar eşliğinde kortej yürüyüşü başlatıldı. Kortejin önünde gaziler yer alırken, lise öğrencileri de Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri taşıdı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, TSK Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıkları personelinden oluşan Karma Bando'nun marşları eşliğinde ilerleyen kortejde; Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsilen sembolik bölükler yer aldı. Silahlı gösteri takımı, yürüyüş boyunca gösteri yaparken, yurt dışından gelen ve Türkiye'de eğitim gören öğrenciler de kendi ülkelerinin bayrakları ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. Yürüyüşü, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle izlemeye gelen vatandaşlar, marşlara eşlik ederek askere ve polise sevgi gösterisinde bulundu. Kortej, eski Meclis önünde Mehteran Birliği ve Karma Bando marşları eşliğinde düzenlenen tören ile son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Bayramı Güncel Ankara

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