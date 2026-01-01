Haberler

Ankara'da yeni yıl coşkuyla kutlandı

Güncelleme:
Ankara'da vatandaşlar, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yeni yılı kutlayarak, meşaleler yakıp dilek fenerleri uçurdu.

ANKARA'da vatandaşlar 2026 yılına 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi.

Ankara'da yılbaşını kutlamak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanmaya başladı. Vatandaşlar, saatler gece yarısına yaklaştığında Güvenpark ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı çevresinde kalabalıklar oluşturdu. 2026'ya "Hoş geldin yeni yıl" diyerek giren vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlendi. Vatandaşlar, yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı ve gökyüzüne dilek fenerleri ile maytaplar attı. Kızılay'da atlı polisler görev yaptı. Yılbaşını kutlamaya gelen vatandaşlar, atlı polislere ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

