Ankara'da 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibinin yargılanmasına devam edildi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi kadının, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatma Tuğçe Özbek Erol, çocukların babası müşteki Adem Öztürk, anneleri Belkıs Öztürk ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, duruşmaya müşteki ve tanık beyanlarıyla devam edileceğini bildirerek, müşteki Belkıs Öztürk'e söz verdi.

Belkıs Öztürk, olay günü pazar alışverişi dönüşünde eşinin kendisini ve çocukları eve bıraktığını, yukarı çıktıklarını, karşı kapıya geldiklerinde ise sanığın annesini dış kapı hafif aralıkken çömelmiş halde ayakkabılarını bağlarken gördüğünü anlattı.

Öztürk, beyanına şöyle devam etti:

"Sanık ve annesi ile bir husumetimiz yok. Sanığın annesine, 'Köpeği mi çıkaracaksınız? Kapıyı kapatın' dedim, bana cevap vermedi. Birden köpek dışarı çıktı arbede oldu, çocuklara saldırdı. Kapıyı normal zamanlarda açtığımda çöpü bıraktığım zamanlarda da köpek evin içerisinden hareketleri algılayıp havlıyordu. Birkaç defa apartman koridorunda çöpü koyarken karşılaştığımızda köpek aniden üstüme doğru saldırıyordu. Çöpü bırakıp kapıyı kapatıyordum hemen. Genellikle ağızlıklı oluyordu. Şikayetçiyim."

Söz verilen sanık Fatma Tuğçe Özbek Erol, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu, aileden bir kez daha özür dilediğini belirterek, köpeğini 8 yıl boyunca ağızlıksız ve tasmasız gezdirmediğini, daha önce hiçbir canlıya saldırmadığını ve agresif tavırlar sergilemediğini, bu nedenle söz konusu talihsiz olayı öngöremediklerini savundu.

Yaşanan olay sebebiyle kendisinin de psikolojik olarak kötü durumda olduğunu söyleyen Erol, "Babamın vefatından sonra ailemin maddi, manevi sorumluluğunu ben üstlendim. İşimi kaybetmek üzereyim. Tahliyemi talep ediyorum. Ben ailenin öfkesini anlıyorum. Ömrüm boyunca çocuklar ve aile için elimden geleni yapmak istiyorum." beyanında bulundu.

Söz verilen sanık avukatı da olayın öngörülemez olduğunu yineleyerek, mahkemeden, müvekkilinin tutuklu olduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesini istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen A.K. ise tarafları komşusu olmaları nedeniyle tanıdığını vurgulayarak, olay günü evdeyken bağırma sesi duyduğunu, kapıyı açtığında Belkıs Öztürk'ün iki çocuğuyla birlikte panikle eve girmeye çalıştığını, köpeğin saldırgan şekilde hareket ettiğini ve sanığın annesinin köpeği durdurmaya çalıştığını gördüğünü anlattı.

Tanık A.K, köpeğin o sırada ağızlıksız ve tasmasız olduğunu ifade ederek, "O anda Belkıs Hanım'ın kapıyı açabilmesiyle içeri girdiler. 'Şükür kurtuldular' diye düşünerek kapıyı kapattım ancak 40-45 saniye sonra tekrar Belkıs Hanım'ın 'Çocuğumu mahvettiler' diye çığlıklarını duydum. Tekrar kapıyı açtığımda çocuk kucağındaydı ve ağzı yüzü kan içerisindeydi." dedi.

Köpeğin daha önce doğrudan bir saldırısına şahit olmadığını belirten tanık A.K, köpeğin cinsi ve büyüklüğü nedeniyle apartman sakinleri açısından korku ve tehdit oluşturduğunu, zaman zaman basket sahasında ağızlıksız ve tasmasız dolaştığını gördüğünü beyan etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan hakim, sanığın annesi Ayşe Ö. hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun sonucunun beklenmesine karar verdi.

Hakim ayrıca tutuklu sanık Fatma Tuğçe Özbek Erol'un, isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, dosyanın geldiği aşama ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşma, 7 Temmuz'a ertelendi.

İddianameden

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut ilçesinde, 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, sanık Fatma Tuğçe Özbek Erol'un dairesinde pitbull beslediği, bina sakinlerinin şikayeti üzerine site yönetiminin 29 Temmuz 2025'te oy birliğiyle yasaklı ırkların barındırılmasını ve ortak alanda dolaştırılmasını yasakladığı kaydedilmişti.

Müşteki beyanları, doktor raporları ve olaya ilişkin kamera kayıtlarına yer verilen iddianamede, 30 Kasım 2025 günü sanığa ait köpeğin 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ve 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk'e saldırdığı belirtilmişti.

İddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.