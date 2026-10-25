Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara'da 18-24 Ekim'de uyuşturucu operasyonunda 154 şüpheliden 69'u tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 18-24 Ekim'de uyuşturucu madde temini ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 154 şüpheliden 69'u tutuklandı. Operasyonlarda 614 bin 330 sentetik ecza, çeşitli miktarda uyuşturucu, 14 hassas terazi, 2 tabanca ve 366 bin 330 lira ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18-24 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 154 şüpheliden 69'u tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 1 haftada il genelinde uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda gözaltına alınan 154 şüpheliden 69'u tutuklandı. Operasyonlarda 614 bin 330 sentetik ecza, çeşitli miktarda uyuşturucu, 14 hassas terazi, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 4 şarjör, 126 fişek ile 366 bin 330 lira, 2 bin 750 avro ve 950 dolar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve suç faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
İstanbullular bu cihazın başında onu dinliyor! İşte 'Kart işleminiz gerçekleşti' sesinin sahibi

İstanbullular bu cihazın başında onu dinliyor! İşte o sesin sahibi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek

Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek
Bebek cinayetinde kayınvalide baskısı itirafı! Anne tutuklandı

Böyle anne olmaz olsun! 16 yıl sonra gelen korkunç itiraf
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj

Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! İbrahim Kaboğlu'ndan ilk mesaj
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu

Soruşturma annesine uzandı! Bankadaki milyonlarına el konuldu
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı

Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı

Türkiye Sigortada bir gözaltı daha! Önce Genel Müdür, şimdi yardımcısı
Binlerce yıldır yanan Yanartaş'ta bazı ateşler söndü! Nedeni henüz bilinmiyor

Binlerce yıldır yanıyordu! Yanartaş'ta bazı alevler söndü