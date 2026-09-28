Ankara'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı

Ankara'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde dün akşam, iş yerinde devir-teslim meselesinden kaynaklı anlaşmazlık yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde dün akşam, iş yerinde devir-teslim meselesinden kaynaklı anlaşmazlık yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olaya ilşkin güvenlik kamerası ortaya çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı