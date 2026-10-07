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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin'e tahrik suçundan soruşturma başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma, Laçin'in sosyal medya hesabındaki "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma." paylaşımı nedeniyle başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, soruşturma, Laçin'in sosyal medya hesabındaki "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma." paylaşımı nedeniyle başlatıldı.

Kaynak: AA
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