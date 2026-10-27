Ankara Çubuk'taki Karagöl Tabiat Parkı sonbahar renkleriyle hafta içi de ilgi görüyor

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın renkleri ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havanın etkisiyle hafta içi de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kent merkezine yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, doğal güzellikleriyle her mevsim doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Kavak ve Yıldırım dağlarının eteklerinde, yaklaşık 1600 metre rakımda bulunan Karagöl, çevresindeki çam, söğüt, ıhlamur, meşe ve kavak ağaçlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Sonbaharla birlikte göl çevresindeki ağaçların sarı, kırmızı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünmesi, yeşil çam ağaçlarıyla birlikte renkli manzaralar oluşturuyor.

Güzel havayı değerlendirmek isteyen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yapıyor, belirlenen alanlarda piknik yaparak vakit geçiriyor ve sonbahar manzarasını fotoğraflıyor.

"Hafta sonu çok kalabalık olduğu için hafta içini tercih ettim"

Ziyaretçilerden Çiçek Özkan, Karagöl'e sık sık geldiğini belirterek, "Karagöl'ü çok güzel buluyorum. Yaklaşık 30'uncu gelişim. Burası bizim için eşsiz bir imkan. Hafta sonları çok kalabalık olduğu için hafta içini tercih ettim." dedi.

Ercan Doğan da Karagöl'ün ilçenin önemli doğal zenginliklerinden biri olduğunu söyledi. Hafta sonu yaşanan yoğunluk nedeniyle ziyaretlerini hafta içine ertelediklerini anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Hafta sonu gelmeyi düşünüyorduk ancak çok kalabalıktı, trafik yoğundu. Bu nedenle bugün geldik. Sonbaharla birlikte ağaçlar onlarca farklı renge bürünmüş. Doğayla iç içe olmak çok güzel bir duygu. Burası doğal güzellikleri ve yeşilliğiyle Karadeniz'i andırıyor. Herkese tavsiye ederim."

Ziyaretçilerden Deniz Kılıçarslan ise ailesiyle Karagöl'e sık sık geldiklerini belirterek, "Burayı çok seviyoruz. Devamlı geliyoruz. Bizce harika bir yaşam alanı, tam bir aile ortamı." ifadelerini kullandı.

Fatma Kağnıcı da sonbaharın Karagöl'e ayrı bir güzellik kattığını dile getirerek, özellikle renk değiştiren ağaçların ve dökülen yaprakların oluşturduğu manzaradan etkilendiğini söyledi.

Kaynak: AA