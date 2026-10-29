Ankara Çubuk'ta otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

Ankara Çubuk'ta otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı, bir kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk-Karagöl yolunda otomobil ile hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı ve bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamazken, kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Çubuk-Karagöl Grup yolunda Ovacık Mahallesi yakınlarında Akif Ünal'ın kullandığı 06 DIP 488 plakalı otomobille D.O. idaresindeki 06 BEC 160 plakalı hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ünal, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobilin yola dökülen akaryakıt nedeniyle kontrolden çıktığı öne sürülen kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.