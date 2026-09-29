Haberler

Ankara Çubuk'ta berber Necip Şen, emekli olmasına rağmen mesleğini sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Çubuk'ta berber Necip Şen, emekli olmasına rağmen mesleğini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde berberlik yapan 72 yaşındaki Necip Şen, emekli olmasına rağmen mesleğini sürdürüyor. Meslekte 60 yıla yaklaştığını belirten Şen, eski tıraş aletlerini saklayarak mesleğin geçmişini yaşatıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çırak olarak başladığı berberlik mesleğini yarım asrı aşkındır sürdüren Necip Şen, emekli olmasına rağmen yıllardır emek verdiği işinin başına her gün yeniden geçiyor.

Mesleğe 12 yaşında berber çırağı olarak başlayan 72 yaşındaki Şen, yıllar içerisinde kalfalık ve ustalık yaparak berberliği hayatının önemli bir parçası haline getirdi.

Meslekte ustalaşmasının ardından 1999'da iş yerini açan Şen, emekli olmasına rağmen yıllardır emek verdiği işinin başına her gün yeniden geçiyor.

Şen, AA muhabirine, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam ettiğini, günlük çalışma düzenini kendi belirlediğini söyledi.

Çıraklık, kalfalık ve ustalık derken meslekte 60 yıla yaklaştığını anlatan Şen, mesleğe başladığı yıllarda saç tıraşının makas ve elle çalışan makinelerle yapıldığını anlattı.

O dönem kullandıkları el makinelerini saklayan Şen, yıllar içinde elektrikli makinelerin ve farklı tıraş araçlarının yaygınlaştığını kaydetti.

Sakal tıraşında kullanılan eski usturaları da gösteren Şen, bu aletlerin bakımının ve kullanımının ustalık gerektirdiğini ifade etti.

Günümüzde jiletli ürünlerin daha çok tercih edildiğini belirten Şen, eski ve yeni araçlar arasındaki farkı meslekte geçirdiği yıllar boyunca yakından gördüğünü dile getirdi.

Meslek eğitimi aldığı döneme de değinen Şen, o dönemlerde herkesin bir mesleği seçmek zorunda olduğunu ve arkadaşlarından bazılarının marangozluğu, bazılarının terziliği seçtiğini, kendisinin yolunun ise berberlikle devam ettiğini söyledi.

Çıraklıkla öğrendiği işi emekliliğinde de sürdüren Şen, mesleğinin geçmişini sakladığı aletlerle yaşatmaya devam ediyor.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Alina Boz'dan karnı burnunda yeni pozlar! Kızını kucağına almak için gün sayıyor

Alina Boz'dan yeni pozlar! Kızını kucağına almak için gün sayıyor
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü

Patronu tutuklanan holdingde büyük kriz: Borcunu ödeyemedi

Adana'da polise teslim olmamak için el bombasının pimini çekti! Bomba koli bandıyla etkisiz hale getirildi

Pimi çekilmiş bomba elindeydi! Çare koli bandı oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 60 suçtan aranıyordu! Bu kez kaçamadı

"Ömrünü suç işlemeye adamış" dedirten firari bu kez kaçamadı
Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı

Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı
Yonca'yı 22 bıçak darbesiyle otel odasında öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Yonca'ya otel odasında kıydı! İşte o cani için istenen ceza

Kıvanç Tatlıtuğ Boğaz'da balık tutarken görüntülendi

Ünlü oyuncuyu Boğaz'da görenler telefonuna sarıldı
Tam umutlanmıştık, Altay'ın hatası her şeyi bitirdi! Tribünler affetmedi

Ne yapıyorsun Altay? Bedelini çok ağır ödedi
Çin'den Japonya'ya sert uyarı! 'Tarihten ders almazsa geleceği olmaz'

İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! "Geleceği olmaz" tehdidi
İspanyol modelle görüntülenmişti! Hakan Sabancı'dan aşk sorusuna şaşırtan yanıt

Hakan Sabancı aşk iddialarını tek cümleyle bitirdi