Ankara Çankaya'da freni boşalan hafriyat kamyonu araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonunun, kontrolden çıkarak servis minibüsü ve taksiye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malazgirt Mahallesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı giden 06 GA 6022 plakalı hafriyat kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon, 06 DSF 218 plakalı servis minibüsü ve 06 T 5137 plakalı taksiye çarptı. Araç daha sonra yol kenarında bulunan ATM'lere çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kamyon ve kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı