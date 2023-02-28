Ankara Büyükşehir'in Kahramanmaraş'a Kurduğu Sabit Duş Alanları Hizmete Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TIR’lardan dönüştürerek Kahramanmaraş’a gönderdiği mobil duşlar, Nurettin Topçu Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan ABB Temel İhtiyaçlar Alanı’nda hizmet vermeye başladı. Başkan Mansur Yavaş, “Temizlik ve hijyen ihtiyacını karşılamak isteyen tüm depremzede vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TIR'lardan dönüştürerek Kahramanmaraş'a gönderdiği mobil duşlar, Nurettin Topçu Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan ABB Temel İhtiyaçlar Alanı'nda hizmet vermeye başladı. Başkan Mansur Yavaş, "Temizlik ve hijyen ihtiyacını karşılamak isteyen tüm depremzede vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde kalan vatandaşların en büyük ihtiyaçlarından biri olan temizlik ve hijyen sorununu, kurduğu duş alanlarıyla çözdü.

Kısa süre önce kullanım ömrünün dolması nedeniyle atıl duruma düşen EGO otobüslerini; mobil duş, kazan dairesi, yatakhane, berber ve çamaşırhaneye dönüştürerek, deprem bölgesine gönderen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta kurduğu yerleşkede de duş ve çamaşırhane merkezi oluşturdu.

Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Nurettin Topçu Anadolu Lisesi'nin bahçesine kurulan ABB Deprem Koordinasyon Merkezi'ne depremzede vatandaşlar için Temel İhtiyaçlar Alanı kuruldu.

YAVAŞ: "DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNDEYİZ"

TIR'ların dönüştürülmesi ile kurulan hijyen merkezinin hizmet vermeye başladığını sosyal medya hesaplarından duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kahramanmaraş'ta mobil otobüs ve TIR'lardan oluşturduğumuz Sabit Hijyen Merkezimizi tamamladık. Temizlik ve hijyen ihtiyacını karşılamak isteyen tüm depremzede vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi.

Depremzede vatandaşların ihtiyaçları düşünülerek dönüştürülen ve 8 ton su kapasitesi bulunan duş TIR'larının içerisinde lavabo, şampuan, sabun ve saç kurutma makinesi yer alırken cep telefonu şarj istasyonu hizmeti de sağlanıyor.