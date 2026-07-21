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Beypazarı ilçesindeki mahallelere su tankı gönderildi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Beypazarı ilçesindeki 59 mahalleye 3 tonluk su tankları dağıttı. Olası yangınlarda kullanılacak tanklar traktörlere bağlanabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası yangınlarda kullanılması için Beypazarı ilçesindeki mahallelere su tankı desteği verdi.

Belediye tarafından tedarik edilen 3 ton su kapasiteli tanklar, ilçeye bağlı 59 mahalleye gönderildi.

Traktörlere bağlanabilen tanklar, olası yangınların söndürülmesinde kullanılacak.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, çalışmadan dolayı İtfaiye Dairesi Başkanlığına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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