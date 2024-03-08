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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emeklilere Destek Olmaya Devam Edecek

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam'da yaptığı konuşmada, 33 bin emekliye düzenli şekilde destek verdiklerini ve bu desteği artırarak devam ettireceklerini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Şu anda 33 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyoruz. Daha da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kızılcahamam'da seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.

Burada konuşan Yavaş, artık, "proje yapıyoruz diyerek paraları çöp projelere yatıran bir belediyenin olmadığını" belirtti.

Belediyeyi ortak akılla yönettiklerini vurgulan Yavaş, şunları kaydetti:

"Belediye meclisimizi canlı yayınlamaya başladık. Artık yolsuzlukla anılan bir belediye başkanı istemiyoruz. Ankara'da 'çalıyor ama çalışıyor' cümlesini tarihe gömdük. Seçildik rozetimizi çıkardık, herkesin başkanı olduk. Bu zamana kadar kimseyi ayırmadan çalıştık. Hükümet emeklilere 10 bin lira maaş verdi. Açlık sınırının altındalar. Anında devreye girdim. Şu anda 33 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyoruz. Daha da yapmaya devam edeceğiz. İşte belediyecilik budur. Onlar da bizi örnek almaya devam edecek."

Kaynak: AA / Güncel

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