Ankara Beypazarı'nda Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor

Ankara'nın Beypazarı İlçe Müftülüğünce hayata geçirilen sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

Tatlıçeşme Camisi'nde gerçekleştirilen buluşmaya, İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu da katıldı.

Namazın ardından cemaatle sohbet eden Arcaklıoğlu, zaman zaman buluşmaya katılım sağladığını belirtti.

Arcaklıoğlu, daha sonra İlçe Müftüsü Mehmet Süsün ile Hacıkara Mahallesi'ndeki Hz. Hatice Yatılı Bölge Kız Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.