Ankara Batı Başsavcılığı 5 ilde TOKİ dolandırıcılığı operasyonu yaptı, 8 gözaltı

Ankara Batı Başsavcılığı 5 ilde TOKİ dolandırıcılığı operasyonu yaptı, 8 gözaltıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşların sahte internet siteleri üzerinden dolandırılmasına yönelik soruşturmada 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
(ANKARA) - Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşların sahte internet siteleri üzerinden dolandırılmasına yönelik soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen faaliyetlere başvurmak isteyen vatandaşların sahte internet sayfaları aracılığıyla dolandırılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılığın Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin TOKİ başvurusu yapmak isteyen kişileri hedef aldığı belirtildi.
ANKARA DAHİL 5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu işledikleri değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik bugün Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.