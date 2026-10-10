Ankara Barosu'nun 69. Olağan Genel Kurulu 2 bin 641 imza sonrası başlayacak

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Haber: Esra TOKAT - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Ankara Barosu'nun 69. Olağan Genel Kurulu yapılıyor. Genel Kurul'un başlaması için gerekli 2 bin 641 imzanın tamamlanması beklenirken, baro başkanlığı için dört aday yarışacak.

Ankara Barosu'nun iki gün sürecek 69. Olağan Genel Kurulu, genel kurulun yapılması için gerekli olan 2 bin 641 imza sayısının tamamlanmasının ardından başlayacak.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ne sabah saatlerinde gelen gruplar stantlarını açtı. Seçime girecek Avukat Hakları Grubu Ankara, Demokrat Avukatlar Değişim Grubu, Demokratik Sol Avukatlar Grubu (DSA) ve Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'nun yanı sıra Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Boyun Eğmeyen Hukukçular da stant açtı. ÇHD, masasında tutuklu Onursal Genel Başkan Avukat Selçuk Kozağaçlı'nın "Hukuk diye helvadan put yapmışsınız acıkınca yiyorsunuz" sözlerinin de olduğu fotoğrafına yer verdi.

Genel Kurulun ilk gününde görüşmeler, ikinci gününde ise baro organları için 09.00-17.00 saatleri arasında seçimler yapılacak.

DÖRT ADAY YARIŞACAK

Baro başkanlığı için dört aday yarışacak. Avukat Hakları Grubu Ankara'nın adayı Funda Şahin, Demokrat Avukatlar Değişim Grubu'nun adayı Mehmet Zeki Kaplan, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'nun (TÜMAG) adayı Doğukan Kozan başkanlık için yarışacak.

Ankara Barosu'nda 26 bin 206 üyesiyle en güçlü grup olan Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun düzenlediği ön seçimde Elçin Özge Şimşek Çağlayan 2 bin 533 oy alarak başkan adayı olmuştu. Çağlayan'ın en yakın rakibi Mevcut Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ise 2 bin 393 oy almıştı.

ÖNCEKİ SEÇİMİ DEMOKRATİK SOL AVUKATLAR KAZANMIŞTI

Ankara Barosu'nun önceki seçiminde 24 bin 453 üyeden 14 bin 443'ü oy kullanılmıştı. Seçimlerde Demokratik Sol Avukatlar (DSA) grubu adayı Mustafa Köroğlu 4 bin 544 oy alarak seçimi kazanmış, 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlar (100. Yıl DSA) adayı Bülent Yücetürk 3 bin 534 oy, Ankara Barosu Değişim Grubu adayı Mehmet Zeki Kaplan 310 oy, Avukat Hakları Grubu adayı Ebru Dönmez 2 bin 27, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu adayı Hakan Erdem 2 bin 110 oy, Mücadeleci Avukatlar Grubu adayı Özgür Piroğlu 166 oy, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubu adayı Doğukan Tonguç Cankurt ise 784 oy almıştı.

Kaynak: ANKA