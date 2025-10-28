Haberler

Ankara Barosu'ndan Hacettepe Üniversitesi'ndeki Olaylara Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Barosu, Hacettepe Üniversitesinde yaşanan saldırılara dair yaptığı açıklamada, yaralıların tedavi hakkına müdahale edilmesinin insan onuruna aykırı olduğunu belirtti ve şeffaf bir soruşturma talep etti.

(ANKARA) - Ankara Barosu, Hacettepe Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin, "Ankara Barosu olarak, yaralıların tedavi hakkına müdahale edilmesinin insan onuruna ve hukuk devletine açıkça aykırı olduğunu ve olaylarda sorumluluğu veya ihmali bulunan kişi ile kamu görevlileri hakkında etkili, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesinin zorunlu olduğunu vurguluyoruz" açıklamasını yaptı.

Hacettepe Üniversitesinde 27 Ekim'de gerçekleşen olaylara ilişkin Ankara Barosu tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer alıyor:

"Hacettepe Üniversitesinde 27 Ekim günü yaşanan olaylarda, öğrencilerin bir kısmının pala ve benzeri kesici aletlerle saldırıya uğradığı, çok sayıda öğrencinin yaralandığı ve tedavi süreçlerinde çeşitli zorluklarla karşılaştığı öğrenilmiştir. Saldırı anlarına ilişkin görüntüler, olayın vahametini açık biçimde ortaya koymakta; üniversite güvenliğinin sağlanmasında ciddi bir zafiyet bulunduğunu göstermektedir.

Üniversiteler, özgür düşüncenin, bilimin ve demokratik tartışma kültürünün yaşatıldığı kamusal alanlardır. Öğrencilere yönelik bu tür organize ve kesici aletli saldırılar yalnızca bireylere değil, aynı zamanda üniversitenin özgür, eleştirel ve toplumsal niteliğine yönelmiş ciddi bir tehdittir. Saldırıların önlenmesi ve kampüs güvenliğinin sağlanması, devletin ve güvenlik güçlerinin pozitif yükümlülükleri kapsamındadır. Güvenlik güçlerinin görevi, şiddeti önlemek ve caydırıcı tedbirler almak iken; mevcut durumda bu yükümlülüklerin yeterince yerine getirilmediği görülmektedir.

Öte yandan yaralanan öğrencilerin tedavi süreçlerinde sağlık hizmetine erişimlerinin engellenmeye çalışıldığı, doktorların müşahede önerilerine rağmen bir öğrencinin tedavisi tamamlanmadan gözaltına alınmak istendiği yönündeki iddialar, yaşam hakkı, sağlık hakkı ve kişi dokunulmazlığı bakımından son derece ciddi ihlaller içermektedir. Devletin temel görevi, bireylerin yaşamını ve sağlığını korumak, özgürlüklerin güvenli biçimde kullanılmasını sağlamaktır.

Ankara Barosu olarak, üniversitelerde şiddet yerine özgür düşünceye, korku yerine güvenli öğrenim ortamına alan açılması gerektiğini; devletin ve güvenlik birimlerinin öğrencilerin can güvenliğini koruma ve şiddeti önleme yönündeki caydırıcı tedbir alma yükümlülüğünün altını çizdiğimizi; yaralıların tedavi hakkına müdahale edilmesinin insan onuruna ve hukuk devletine açıkça aykırı olduğunu ve olaylarda sorumluluğu veya ihmali bulunan kişi ile kamu görevlileri hakkında etkili, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesinin zorunlu olduğunu vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde 'Mammatus Bulutları' görüldü

Sağanağın ardından gökyüzünde ortaya çıktı, gören gözlerini ayıramadı
Netanyahu'dan Gazze için katliam emri! Saldırı başladı

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı

Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.