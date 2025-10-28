Ankara Barosu'ndan Hacettepe Üniversitesi'ndeki Olaylara Tepki

(ANKARA) - Ankara Barosu, Hacettepe Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin, "Ankara Barosu olarak, yaralıların tedavi hakkına müdahale edilmesinin insan onuruna ve hukuk devletine açıkça aykırı olduğunu ve olaylarda sorumluluğu veya ihmali bulunan kişi ile kamu görevlileri hakkında etkili, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesinin zorunlu olduğunu vurguluyoruz" açıklamasını yaptı.

Hacettepe Üniversitesinde 27 Ekim'de gerçekleşen olaylara ilişkin Ankara Barosu tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer alıyor:

"Hacettepe Üniversitesinde 27 Ekim günü yaşanan olaylarda, öğrencilerin bir kısmının pala ve benzeri kesici aletlerle saldırıya uğradığı, çok sayıda öğrencinin yaralandığı ve tedavi süreçlerinde çeşitli zorluklarla karşılaştığı öğrenilmiştir. Saldırı anlarına ilişkin görüntüler, olayın vahametini açık biçimde ortaya koymakta; üniversite güvenliğinin sağlanmasında ciddi bir zafiyet bulunduğunu göstermektedir.

Üniversiteler, özgür düşüncenin, bilimin ve demokratik tartışma kültürünün yaşatıldığı kamusal alanlardır. Öğrencilere yönelik bu tür organize ve kesici aletli saldırılar yalnızca bireylere değil, aynı zamanda üniversitenin özgür, eleştirel ve toplumsal niteliğine yönelmiş ciddi bir tehdittir. Saldırıların önlenmesi ve kampüs güvenliğinin sağlanması, devletin ve güvenlik güçlerinin pozitif yükümlülükleri kapsamındadır. Güvenlik güçlerinin görevi, şiddeti önlemek ve caydırıcı tedbirler almak iken; mevcut durumda bu yükümlülüklerin yeterince yerine getirilmediği görülmektedir.

Öte yandan yaralanan öğrencilerin tedavi süreçlerinde sağlık hizmetine erişimlerinin engellenmeye çalışıldığı, doktorların müşahede önerilerine rağmen bir öğrencinin tedavisi tamamlanmadan gözaltına alınmak istendiği yönündeki iddialar, yaşam hakkı, sağlık hakkı ve kişi dokunulmazlığı bakımından son derece ciddi ihlaller içermektedir. Devletin temel görevi, bireylerin yaşamını ve sağlığını korumak, özgürlüklerin güvenli biçimde kullanılmasını sağlamaktır.

Ankara Barosu olarak, üniversitelerde şiddet yerine özgür düşünceye, korku yerine güvenli öğrenim ortamına alan açılması gerektiğini; devletin ve güvenlik birimlerinin öğrencilerin can güvenliğini koruma ve şiddeti önleme yönündeki caydırıcı tedbir alma yükümlülüğünün altını çizdiğimizi; yaralıların tedavi hakkına müdahale edilmesinin insan onuruna ve hukuk devletine açıkça aykırı olduğunu ve olaylarda sorumluluğu veya ihmali bulunan kişi ile kamu görevlileri hakkında etkili, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesinin zorunlu olduğunu vurguluyoruz."