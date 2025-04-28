Ankara Barosu Başkanı'ndan Hukuk Öğrencilerine Destek Çağrısı

(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na giren gençlere seslenerek, "Bugün, birçok arkadaşımızın yaşadığı hayal kırıklığı, belirsizlik ve geleceğe dair taşıdığı soru işaretleri, bizim de yüreğimizde yankılanıyor. Yalnız olmadığınızı bilmenizi istiyoruz. Bu yüzden, sizleri Ankara Barosu'na, birlikte konuşmaya, dertleşmeye, eleştirmeye, önerilerimizi paylaşmaya ve yol haritamızı birlikte çizmeye davet ediyorum." dedi.

Köroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesaj ile Hukuk bölümünü bitirerek Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na giren gençlere çağrıda bulundu. Köroğlu şunları söyledi:

"Sevgili gençler, bu hafta sonu, hukuk fakültelerini bitirmiş yüzlerce arkadaşımız Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na girdi. Hepimiz biliyoruz ki; sınav sadece bir bilgi ölçümü değil, aynı zamanda uzun yılların emeğini, umutlarını ve hayallerini tartan bir eşikti. Fakat bugün, birçok arkadaşımızın yaşadığı hayal kırıklığı, belirsizlik ve geleceğe dair taşıdığı soru işaretleri, bizim de yüreğimizde yankılanıyor. Yalnız olmadığınızı bilmenizi istiyoruz. Bu yüzden, sizleri Ankara Barosu'na, birlikte konuşmaya, dertleşmeye, eleştirmeye, önerilerimizi paylaşmaya ve yol haritamızı birlikte çizmeye davet ediyorum.

Hukuk mesleklerinin geleceğini konuşacağımız bu buluşmada; sınavın sistemin eksikleri, genç hukukçuların önündeki engeller ve bundan sonra hep birlikte atmamız gereken adımlar üzerine açık yürekle konuşacağız. Gelin, yaşadıklarınızı ve düşündüklerinizi yalnızca kendi içinizde değil, mesleğin ortak vicdanında da yankılandıralım. Çünkü inanıyorum ki; birlikte konuşursak, birlikte yürürsek değişimi başlatabiliriz. Tarih ve saat bilgisini ayrıca duyuracağız, ama şimdiden bilin: Ankara Barosu'nun kapısı, yüreği ve kürsüsü sizindir. Sınava giren tüm gençleri bekliyorum Sevgi ve dayanışmayla..."