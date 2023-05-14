Ankara Barosu Başkanı Köroğlu: Bu Seçimde de Sandıktan Demokrasinin Çıkacağına İnanıyoruz

Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, kurdukları seçim güvenliği merkezinde yaptığı açıklamada, “Ankara Barosu olarak her zaman hukukun ve demokrasinin yanında yer aldık. Bu seçimde de Türkiye için çok önemli olduğuna inandığımız bu seçimde de sandıktan demokrasinin çıkacağına inanıyoruz” dedi.

Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, kurdukları seçim güvenliği merkezinde yaptığı açıklamada, "Ankara Barosu olarak her zaman hukukun ve demokrasinin yanında yer aldık. Bu seçimde de Türkiye için çok önemli olduğuna inandığımız bu seçimde de sandıktan demokrasinin çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, kurdukları seçim güvenliği merkezinde yurttaşların itirazlarını değerlendirdiklerini belirterek, "Siyasi partiler tarafından görevlendirilen avukat meslektaşlarımız, şu anda Ankara'nın dört bir yanında seçim sathında çalışmakta. Arkamda gördüğünüz, seçim merkezinde görev alan meslektaşlarım ise sahada yaşanabilen her türlü hukuksuzluk karşısında onlara yardımcı olmakta ve iletişim halinde kalmaktadır. Ankara Barosu olarak her zaman hukukun ve demokrasinin yanında yer aldık. Bu seçimde de Türkiye için çok önemli olduğuna inandığımız bu seçimde de sandıktan demokrasinin çıkacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Ankara Barosu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise yurttaşların karşılaştıkları usulsüzlükleri bildirmesi istendi. Ankara Barosu'nun paylaşımı şöyle:

"Ankara Barosu Seçim Güvenliği Merkezimiz sabahın ilk ışıklarından itibaren görev başında. Seçim Hukukuna ilişkin gelen tüm sorulara cevap vermeye devam ediyoruz. Sizler de 0312 416 72 20 numaralı telefondan Merkezimize gün boyu ulaşabilirsiniz."