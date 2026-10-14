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Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi

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Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi
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Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Çağlayan, soruşturma yetkisinin anayasal hak ve özgürlüklerin özüne dokunacak şekilde kullanılmasının basın özgürlüğü açısından son derece kaygı verici olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti gibi bir hukuk devletinde soruşturma yetkisinin anayasal hak ve özgürlüklerin özüne dokunacak şekilde kullanılması, basın özgürlüğünün geleceği bakımından son derece kaygı vericidir" dedi.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu sabah Halk TV'ye yönelik polis baskını ve kayyım atandığı haberleriyle güne başladık. Ceza soruşturmaları gerekçe gösterilerek Türkiye'nin en çok izlenen haber kanallarından birinin yayın faaliyetlerini ve editoryal bağımsızlığını doğrudan etkileyebilecek tedbirlere başvurulması, Anayasa'nın 26. ve 28. maddeleriyle güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahaledir. Basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkının da güvencesidir. Bu nedenle ceza soruşturmaları kapsamında başvurulan tedbirlerde ölçülülük ilkesinin gözetilmemesi, demokratik toplum düzeninin dayandığı dengeyi sarsar. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir hukuk devletinde soruşturma yetkisinin anayasal hak ve özgürlüklerin özüne dokunacak şekilde kullanılması, basın özgürlüğünün geleceği bakımından son derece kaygı vericidir."

Kaynak: ANKA
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