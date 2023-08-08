Ankara Bala'da Ergin Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmaları başlıyor

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Ergin Mahallesi'nde doğal gaz hattı çalışmalarının başlayacağını duyurdu. Başkent Doğalgaz Genel Müdürü Asım Yüksel'i ziyaret eden Buran, Ergin Mahallesi'ne doğal gazın hayırlı olmasını diledi.

Ankara'nın Bala ilçesindeki Ergin Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Başkent Doğalgaz Genel Müdürü Asım Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Buran, Ergin Mahallesi'nde doğal gaz hattı çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Buran, "Yaptığımız yoğun görüşmeler sonucu Ergin Mahallemizi doğal gaz ile buluşturuyoruz. Kıymetli genel müdürümüze misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Ergin Mahallemize doğal gaz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.