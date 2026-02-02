6 Şubat Deprem Felaketi'nin 3. Yılı: Osmaniye'de Anma Töreni Düzenlenecek

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "6 Şubat 'Asrın Felaketi'nin 3'üncü yılında liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin teşrifleriyle Osmaniye'de buluşacağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7.7 ve yaklaşık 9 saat sonra 13.24'te Elbistan'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremler 108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişiyi etkiledi. 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgesi illerinde 'Asrın İnşa Seferberliği' başlatıldı. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutların temelleri 15'inci günde atıldı. 45'inci günde ilk köy evleri Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Belpınar ve Mesthüyük köylerinde teslim edildi. 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede 200 bin kişilik ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alan inşa edildi. Son 1 yılda 254 bin bağımsız bölüm daha tamamlandı ve 27 Aralık 2025'te Hatay'da 455 bininci son konut da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende teslim edildi. Böylece deprem bölgesinde toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilerek 'Asrın İnşa Seferberliği' tamamlanmış oldu.

OSMANİYE'DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. Bölgede inşa çalışmalarını tamamlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl deprem şehitlerini anmak için Osmaniye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağı kapsamlı bir anma programı düzenleyecek. 'Türkiye'min Gücüne Bak' temalı törende, deprem şehitleri için dualar edilecek, tamamlanan 'Asrın İnşa Seferberliği' ile ilgili programlar düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum törene ilişkin sanal medya hesabından 'Gün Ağarır' isimli ağıdı paylaşarak, "Gün ağardı, yaraları sardık. Biz yine küllerimizden dipdiri ayağa kalkarak yeniden umutla, gururla doğduk. 6 Şubat 'Asrın Felaketi'nin 3'üncü yılında; elini milletinin üzerinden bir an olsun çekmeyen liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin teşrifleriyle Osmaniye'de buluşacağız" mesajını verdi.

'BİR EL UZANIR, YARINLARA VARILIR'

Şarkıcı Simge Sağın'ın seslendirdiği 'Gün Ağarır' isimli ağıdın görüntülerinde deprem bölgesinde yeniden inşa edilen 11 ilden çalışmalara yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bize güvenin, bize inanın, biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakamayız' sözleri yer aldı. Deprem bölgesi için hazırlanan ağıt, "Doğar yeniden/Umutla gururla/ Ufuklara yol olur/Bitmez azmimiz/Gün ağarır/Yaralarım sarılır/Memleketimin aşkı/Kalbimde Çoğalır/Ağlama sen/Umut her zaman buradadır/Bir el uzanır/Yarınlara Varılır" dizelerinden oluştu.

Haber: ANKARA,