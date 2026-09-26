Ankara Ayaş'ta Anadolu Otoyolu çevresinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

Ankara Ayaş'ta Anadolu Otoyolu çevresinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Ayaş ilçesi Anadolu Otoyolu çevresinde otluk ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.
Ankara'da otluk ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Ayaş ilçesi Anadolu Otoyolu çevresinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA