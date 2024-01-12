Bakan Tunç: Ankara Adliyesi, dünyanın en büyük adalet sarayı olacak

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'ya yapılacak yeni adliye binasının inşaat çalışmalarının başladığını belirterek, "40 ay gibi bir süre içerisinde Ankara Adliyemiz inşallah tamamlanarak Ankaralıların hizmetine sunulmuş olacak. Hem Türkiye'mizin hem de dünyanın en büyük adalet sarayı olacak" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Valisi Vasip Şahin'i makamında ziyaret etti. Bakan Tunç ve Vali Şahin, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Bakan Tunç, Vali Şahin ile yargıyla ilgili fiziki mekan ihtiyaçlarını ve ileride yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi. Tunç, Ankara'nın 5 milyon 700 bin nüfusuyla Türkiye'nin ikinci büyük şehri olduğunu ve giderek artan nüfusun yargının iş yükünü de artırdığını ifade etti. Artan iş yüküne karşılık Ankara'nın fiziki mekan noktasında önemli bir ihtiyacının söz konusu olduğunu kaydeden Tunç, bu anlamda yapılan çalışmaların da sürdüğünü aktardı. Ankara'da 6 ayrı binada sürdürülen hizmetlerin tek çatı altında toplanmasıyla ilgili olarak uzun zamandır bir projelerinin olduğunu bildiren Tunç, "Bu projenin hayata geçirilmesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'da yeni adliye binasının ihale sürecinin başlatılması talimatını verdi ve biz de bu kapsamda ihale sürecini gerçekleştirdik. Yapım ihalesini 8 Aralık'ta tamamladık. Sözleşme 18 Aralık'ta gerçekleştirildi. Şu anda yüklenici firma, Ankara Adliyemizin inşaat çalışmalarına başladı. 40 ay gibi bir süre içerisinde Ankara Adliyemiz inşallah tamamlanarak Ankaralıların hizmetine sunulmuş olacak" diye konuştu.

'ADLİYEDE 399 DURUŞMA SALONU OLACAK'

Adliye binasının toplamda 662 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını belirten Tunç, "Adliyemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle üzerinde durduğu yatay mimari şeklinde olacak. Zemin üstünde 3, zemin altında da 2 kat söz konusu. Türkiye'nin en büyük kapalı alanına sahip olan adliyesi olacak. İçerisinde 399 tane duruşma salonu olacak. 2 bin 640 araçlık otoparkı olacak ve 650 kişilik de konferans salonu söz konusu. Tabi özellikle 'yeşil bina' dediğimiz, üzerinde güneş panellerinin bulunduğu, doğal havalandırmalarının olduğu, akıllı bina şeklinde tasarlanan, gerçekten Ankara'ya da yakışacak çok önemli bir projeyi inşallah hayata geçirmiş olacağız. Hem Türkiye'mizin hem de dünyanın en büyük adalet sarayı olacak. Bunun içerisinde inşallah adaleti tecelli edecek olan hakim ve savcılarımız, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en etkin, en adil şekilde hizmet almalarını sağlamış olacaklar. Yenimahalle'de inşa edilecek olan bu adalet sarayımızda, yargı hizmetlerimiz daha kaliteli bir şekilde vatandaşlarımıza sunulmuş olacak. 1107 hakim ve savcımız burada görev yapacak" ifadelerini kullandı.

'ADLİ TIP İNŞAATI DA BAŞLIYOR'

Adalet teşkilatının yeni adliye sarayı dışında da Ankara'ya yatırımları olduğunu aktaran Tunç, "Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığımızın 45 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir binaya ihtiyacı vardı. 26 Eylül tarihinde ihalesi yapıldı, 17 Kasım tarihinde de sözleşme imzalandı. Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı inşaatımız da yüklenici firma tarafından yer teslimi gerçekleşti ve inşaatı da başlıyor. Yine Bilgi İşlem Genel Müdürlüğümüz konusunda da yeni bir ihtiyacımız söz konusu ve yeni bir bina yapılmasıyla ilgili yatırım programına teklifimizde bulunduk. Bölge adliye mahkememizin de inşaatı şu anda devam ediyor. Etimesgut'taki binamızın fiziki gerçekleşmesi yüzde 74 seviyesinde. İnşallah haziran ayına kadar da bölge adliye mahkemesi binamızın yapımını tamamlamış olacağız. Yine Adalet Bakanlığımızın ek hizmet binalarıyla ilgili çalışmalarımız var. Yargıtay'ımıza yeni bina yapıldıktan sonra eski binanın da restorasyonuna başladık. Onarımlarını yaptıktan sonra da eski tarihi binamızı, yine adaletin hizmetine sunmuş olacağız. Gölbaşı ve Nallıhan'a da adliye binası kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız. Gölbaşı'ndaki projemiz 16 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Arsası tahsis edildi. 2024 yılı yatırım programına teklif ettik. Yine Nallıhan ilçemizde de 3 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak müstakil bir adliye binası yapmayı düşünüyoruz" dedi.