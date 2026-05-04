Ankara 4. İdare Mahkemesi, Özel İtalyan Lisesi'ndeki Geçici Öğretmen Atamasının Yürütmesini Durdurdu

(ANKARA) - Ankara 4. İdare Mahkemesi, Özel İtalyan Lisesi'nde, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi istemiyle grev kararı alan Türk öğretmenler yerine geçici öğretmen ataması yapılmasına ilişkin işlemin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Gerekçede, grevdeki öğretmenler yerine atama yapılması işlemi ile anayasal bir hak olan grev hakkının engellenmesine sebep olunduğu göz önüne alındığında, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı bildirildi.

Beyoğlu'nda bulunan Özel İtalyan Lisesi'nde görev yapan Türk öğretmenler, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi istemiyle Tez-Koop-İş Sendikası öncülüğünde grev kararı almış, Türk öğretmenlerin iş bırakma eylemi sürerken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, okula yeni öğretmen görevlendirmesi yapılmıştı.

Tez-Koop-İş Sendikası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün atama işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle, Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

"287 ders saati boş geçtiği gerekçesiyle görevlendirme yapıldı"

Gerekçede, uyuşmazlıkta, davacı sendika tarafından İstanbul Beyoğlu İlçesinde bulunan Özel İtalyan Lisesinde görev yapan üyeleri adına görev kararı alındığı ve grevin uygulanmaya başlandığı aktarıldı.

Akabinde anılan okulda eğitim gören öğrencilerin velileri tarafından çocuklarının eğitimden geri kalması sebebiyle eğitim hakkının sağlanması talebiyle yapılan başvurulara istinaden Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün 3 Mart 2026 tarihli işlemi ile Özel İtalyan Lisesinde görev yapan 14 Türk uyruklu öğretmenin greve katılması sebebiyle haftalık toplam 287 ders saatinin boş geçtiğinden bahisle farklı devlet okullarında görev yapan 26 öğretmenin, Özel İtalyan Lisesi'nde kısmi zamanlı olarak görevlendirilmesine karar verildiği belirtildi.

"Kanuni grev süresince işçilerin yerine, sürekli ya da geçici olarak başka işçi alınamaz"

Bu durumda, dosya içerisinde bulunan bilgi, belge ve ilgili mevzuat birlikte incelendiğinde, işverenin, kanuni bir grev süresince, iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine, sürekli ya da geçici olarak başka işçi alamayacağı ve başkalarını çalıştıramayacağı vurgulanan gerekçede, grevin uygulanması sırasında da mahallin en büyük mülki amirinin kamu düzenine ilişkin alacağı tedbirlerin, kanuni bir grevin uygulanmasını engelleyici nitelikte taşıyamayacağının kurala bağlandığına işaret edildi.

"Dava konusu işlemde hukuka uyarlık yok"

Gerekçede, "Somut olayda, her ne kadar dava konusu işlem ile gerçekleştirilen görevlendirmelerin, işveren tarafından yapılmamış ise de davalı idare tarafından tesis edilen dava konusu işlem ile anayasal bir hak olan grev hakkının engellenmesine sebep olunduğu göz önüne alındığında, Özel İtalyan Lisesinde görev yapan 14 Türk uyruklu öğretmenin bahse konu okulda gerçekleştirilen greve katılması sebebiyle haftalık toplam 287 ders saatinin boş geçtiğinden bahisle farklı Devlet okullarında görev yapan 26 öğretmenin Özel İtalyan Lisesinde kısmi zamanlı olarak görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

Dava konusu işlemin davacı sendikanın anayasal hakkı olan grev hakkına ilişkin olması sebebiyle, uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara sebep olabileceği vurgulanan gerekçede, açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Beyoğlu'nda bulunan Özel İtalyan Lisesi'nde görev yapan Türk öğretmenler, aynı okulda çalışan İtalyan meslektaşlarıyla aralarındaki ücret ve çalışma koşulları bakımından eşitsizliklerin giderilmesi yönündeki taleplerinin karşılanmaması ve sendika ile işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanmasının ardından grev kararı almıştı. Türk öğretmenlerin iş bırakma eylemi sürerken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okula yeni öğretmen görevlendirmesi yapmıştı.

Kaynak: ANKA