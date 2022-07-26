Ankapark'ı Ziyaret Eden Seyit Torun: "Buna Vicdansızlık Bile Denilmez. Bunun Adı Olsa Olsa Hainlik Olur" - Haberler

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Ankapark'ı Ziyaret Eden Seyit Torun: "Buna Vicdansızlık Bile Denilmez. Bunun Adı Olsa Olsa Hainlik Olur"

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Seyit Torun Ankapark’ta incelemeler yaparak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan bilgi aldı. Torun, “Girişteki manzara bile kabul edilebilir değil. Sonuçta bunlar bizim vergilerimizle belediyenin bütçesinden yapılıyor. Buna vicdansızlık bile denilmez, vicdan kelimesi bile burada ifade etmekte az kalır bunun adı olsa olsa hainlik olur” dedi.

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Haber: MEHMET AKGÜN - Kamera: FATİH NAZIM EFE

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Seyit Torun Ankapark'ta incelemeler yaparak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bilgi aldı. Torun, "Girişteki manzara bile kabul edilebilir değil. Sonuçta bunlar bizim vergilerimizle belediyenin bütçesinden yapılıyor. Buna vicdansızlık bile denilmez, vicdan kelimesi bile burada ifade etmekte az kalır bunun adı olsa olsa hainlik olur" dedi.

Kapılarını 21 Mart 2019'da Melih Gökçek döneminde açan, 801 milyon dolara (14 Milyar TL) mal olan ve yalnızca 7 ay işletildikten sonra kapatılan, 3 yıllık hukuki sürecin ardından da 18 Temmuz itibariyle belediyeye devredilen Ankapark'taki incelemeler sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcıları Kuşoğlu ve Torun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile bugün Ankapark'ta idi.

Otobüs gezisi sırasında konuşan Torun parkla ilgili şunları söyledi:

"VİCDANSIZLIK BİLE DENİLEMEZ, BUNUN ADI OLSA OLSA HAİNLİK OLUR."

"Çeşitli defalar gündeme geldi ama ilk defa ziyaret ediyoruz. Girişteki manzara bile kabul edilebilir değil. Sonuçta bunlar bizim vergilerimizle belediyenin bütçesinden yapılıyor. Özel sektörün yaptığı bir iş değil, tamamen belediye bütçesinden kaynak sağlanarak yapılmış. Buna vicdansızlık bile denilmez, vicdan kelimesi bile burada ifade etmekte az kalır bunun adı olsa olsa hainlik olur."

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Seyit Torun Ankapark Ankara Güncel Haberler

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