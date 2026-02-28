Haberler

ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
Güncelleme:
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlattı.

  • Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Anka Haber Ajansı'nın İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntüleri canlı yayınlaması nedeniyle resen soruşturma başlattı.
  • İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üssün İran tarafından hedef alınacağını açıkladı.

İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakereler sonuçsuz kaldı. Ortak operasyon başlatan ABD ve İsrail, İran'da başkent Tahran dahil çok sayıda kenti vurdu. Saldırı sonrası harekete geçen İran ise 6 ülkenin ABD üslerini hedef aldı. İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan "ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından hedef alınacaktır" tehdidi yapıldı. 

ANKA'YA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anka Haber Ajansı, İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntüleri canlı yayınladı. Bunun üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık Anka Haber Ajansı'nın İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. 

Çağla Taşcı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOnur Yener:

ANKA CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir haber ajansı, belli ki provokasyon peşindeler...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

