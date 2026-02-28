ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakereler sonuçsuz kaldı. Ortak operasyon başlatan ABD ve İsrail, İran'da başkent Tahran dahil çok sayıda kenti vurdu. Saldırı sonrası harekete geçen İran ise 6 ülkenin ABD üslerini hedef aldı. İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan "ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından hedef alınacaktır" tehdidi yapıldı.

ANKA'YA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anka Haber Ajansı, İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntüleri canlı yayınladı. Bunun üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık Anka Haber Ajansı'nın İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.