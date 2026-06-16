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Başkentte "Maarifin Kalbinde ANKAFEST" etkinliği düzenlendi

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Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Maarifin Kalbinde ANKAFEST etkinliğinde öğrencilerin robotik kodlama, yapay zeka, yazılım ve tasarım gibi projeleri ziyaretçilerle buluştu. Etkinlik yarın 17.00'a kadar sürecek.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Maarifin Kalbinde ANKAFEST etkinliğinde öğrencilerin bilim, teknoloji, sanat ve üretim odaklı çalışmaları ziyaretçilerle buluştu.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen etkinlikte farklı okullardan çok sayıda stant kuruldu.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler tarafından hazırlanan robotik kodlama, yapay zeka uygulamaları, yazılım, tasarım, bilimsel çalışmalar ve mesleki üretim odaklı projeler ziyaretçilerle buluşturuldu.

Resmi ve özel okulların anasınıfından lise kademesine kadar farklı alanlarda hazırladığı çalışmaların yer aldığı etkinlikte öğrenciler, bilim, teknoloji, sanat, tasarım ve üretim alanlarındaki bilgi ve becerilerini sergileme fırsatı buldu.

Ziyaretçilerin ve velilerin yoğun ilgisi görülürken, 10 farklı alanda yarışan ve dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya takdim edildi.

Etkinlik, yarın 17.00'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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