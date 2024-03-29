CEM Vakfı, AİHM'in kararlarına ilişkin açıklama yapacak

1- CEM Vakfı, AİHM'in aradan geçen 8 yıla rağmen uygulanmayan kararlarına ilişkin İstanbul'da açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 10: 30)

2- CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara'nın 25 İlcesinin seçim sürecini değerlendirmek için il başkanlığında basın toplantısı yapılacak. GÖRÜNTÜLÜ / 11.00)

3- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Haymana ve Beypazarı'nda düzenlenen mitinge katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 11.00 - 14.00)

4- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sultanbeyli ve Sancaktepe mitinglerinde halka hitap edecek, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul Programı'na katılacak. GÖRÜNTÜLÜ / CANLI 14.30- 16.30 -21.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'da esnaf ziyaretleri yapacak, Çorum'da iftar yemeğine katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - 14.30 - 18.30)

6- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nin Turgutlu ilçesinde halka hitap edecek, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iftar programına katılacak, (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI-17.30-19.39)

7- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro işçileri ile şantiyede İftar yapacak, Sultanbeyli Halk Buluşması'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 19: 32-21: 15)

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