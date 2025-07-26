Anıtkabir Ziyaretinde Dolandırıcılık: Şüpheli Yakalandı

YAKALANDI

Manisa'dan eşi ve çocukları ile gelip, Anıtkabir'i ziyaret eden Yakup Aybar'ın park halindeki otomobilini önce parça sökerek bozup, sonra da tamir ederek 4 bin 500 TL dolandırıcılık yapan Y.A., polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.