Anıtkabir Ziyaretinde Dolandırıcılık: Şüpheli Yakalandı
Manisa'dan Anıtkabir'i ziyarete gelen ailenin park halindeki otomobilinden parça sökerek dolandırıcılık yapan Y.A. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
YAKALANDI
Manisa'dan eşi ve çocukları ile gelip, Anıtkabir'i ziyaret eden Yakup Aybar'ın park halindeki otomobilini önce parça sökerek bozup, sonra da tamir ederek 4 bin 500 TL dolandırıcılık yapan Y.A., polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel