Bir Grup "Terörsüz Türkiye" Sürecine Karşı Anıtkabir'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yılı dönümünde aralarında emekli askerler ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyelerinin de bulunduğu bir grup, "Terörsüz Türkiye" sürecini protesto için Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beşevler'de toplanan grup, ellerinde Türk bayrağı taşıyarak, "Ne mutlu Türküm diyene", "Vatan sana canım feda", "Her Türk asker doğar" sloganları atarak yürüdü. Anıtkabir'in Anıttepe girişinde sona eren yürüyüşü katılan grup, Anıtkabir'e giriş yapmadan önce "Gençliğe Hitabe"yi okudu. Grup, daha sonra Ata'nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Yürüyüşe bir süre önce cezavinden tahliye edilen emekli Albay Orkun Özeller de katıldı.