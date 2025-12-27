Haberler

Bir Grup "Terörsüz Türkiye" Sürecine Karşı Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Güncelleme:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yılı anısına, emekli askerler ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerinin de aralarında bulunduğu bir grup, 'Terörsüz Türkiye' sürecini protesto etmek amacıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beşevler'de toplanan grup, ellerinde Türk bayrağı taşıyarak, "Ne mutlu Türküm diyene", "Vatan sana canım feda", "Her Türk asker doğar" sloganları atarak yürüdü. Anıtkabir'in Anıttepe girişinde sona eren yürüyüşü katılan grup, Anıtkabir'e giriş yapmadan önce "Gençliğe Hitabe"yi okudu. Grup, daha sonra Ata'nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Yürüyüşe bir süre önce cezavinden tahliye edilen emekli Albay Orkun Özeller de katıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
