Anıtkabir'de 10 Kasım Coşkusu

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, vefatının 87'nci yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor. İzmir'den gelen Ege Üniversitesi öğrencisi, "Atamızın bize açtığı yolda gençler olarak yürümeye devam edeceğiz" dedi. Anıtkabir'e Trabzon'dan geldiğini belirten bir yurttaş " 10 Kasım'ı da araya tatil koyarak yasaklattılar. Ama şu kalabalığı gördünüz mü? Bütün millet burada" diye konuştu.

10 Kasım dolayısıyla Anıtkabir'de devlet erkanının katıldığı törenin ardından halk ziyareti başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve çiçeklerle mozoleye gelerek saygı duruşunda bulundu, dua etti. Anıtkabir avlusundaki gençler "Öğrenci Andı"nı okudu. Anıtkabir'e Osmaniye'den geldiğini belirten 7 yaşındaki kız çocuğu, "Atatürk hayatta olsa ona ne söylemek isterdin?" sorusuna, "Onu sevdiğimi söylerdim" diye yanıt verdi.

"Atatürk'ün Türkiye için değerini bir kez daha anlıyoruz"

İzmir'den gelen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri de şöyle konuştu:

"Atamızın ölüm yıl dönümünde bu atmosferi burada yaşamak istedik. Atamızın bize açtığı yolda, gençler olarak yürümeye devam edeceğiz."

"Her zaman anımsamak, kendimizi ve hedefimizi yeniden hatırlamak için ziyaret edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Doğru şekilde ilerlemeye devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum."

"Her Türk gencinin en az hayatında bir defa gelip görmesi, ziyaret etmesi gerekir. Biz de bu vesileyle, Atamızın bizden bedenen ayrılışının yıl dönümünde onu ziyaret ettik. Gerçekten burada olan insanları görünce Atatürk'ün Türkiye için olan değerini bir kez daha anlıyoruz. Gerçekten güzel bir atmosfer var burada. İnsanların bu sebeple burada olması beni gerçekten mutlu etti."

"Böyle bir günde Atamızı ziyaret etmekten çok gurur duyuyoruz, tabii ki. Umarım seneye de gelebiliriz. Bu atmosferi her sene yaşayabiliriz. Gerçekten çok gurur duyuyoruz."

"Atatürk hayatta olsaydı ona sarılırdım"

Küçük bir kız çocuğu, "Atatürk hayatta olsaydı yaptığı her şey için teşekkür ederdim. Ona sarılırdım. Birazcık mutlu, birazcık da üzgün hissediyorum" dedi.

Anıtkabir'e Trabzon'dan geldiğini belirten Ali Kahraman, "10 Kasım'ı da araya tatil koyarak yasaklattılar. Ama şu kalabalığı gördünüz mü? Bütün millet burada, hepsi buluştu. Böyle bir kalabalık yok... Hepsi burada buluştu, hepsi Ata'nın huzurunda buluştu" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen bir kadın da "Duygularımı, düşüncelerimi ağlayarak ancak anlatabilirim. Bu kadar güzel bir ortamda, bu kadar Atatürk seven Türk milletine teşekkür ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.