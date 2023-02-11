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Angelina Jolie, depremin sembol fotoğrafını paylaşıp afetzedeler için bağış çağrısı yaptı

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ABD'li oyuncu Angelina Jolie, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım çağrısında bulundu.

Jolie, Instagram hesabındaki gönderide, Suriye'de arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren bir çalışanın "Yardımınıza ihtiyacımız var" ifadesini kullandığı videoyu paylaştı.

PAYLAŞIMINDA SEMBOL FOTOĞRAFI DA KULLANDI

Paylaşımda ayrıca Kahramanmaraş'ta enkaz altında ölen kızının elini tutan babanın fotoğrafı, Hatay'ın dron ile çekilmiş görseli ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarından bir kare de yer aldı.

Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı

"KALBİM SURİYE VE TÜRKİYE HALKI İLE BERABER"

Yardım kampanyası linkini de takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, "Kalbim Suriye ve Türkiye halkı ile beraber. Birçok ailenin çektiği hayal bile edemeyeceğimiz acıları kavramak zor. Umarım başkaları da bağış yapmayı düşünür ve böylece hayat kurtarma çalışmalarına devam edebilirler." notunu ekledi.

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Kaynak: AA / Güncel

Angelina Jolie Kahramanmaraş Türkiye Suriye Magazin Güncel Haberler

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