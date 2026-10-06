ANFİDAP, İsrail ordusundaki çifte vatandaşlar için suç duyurusunda bulundu.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, Gazze'deki soykırıma doğrudan ve dolaylı destek veren çifte vatandaşlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

ANFİDAP üyeleri, suç duyurusu dilekçesini Başsavcılığa vermeden önce Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan avukat Hasan Bozdaş, Gazze'deki saldırılara ve İsrail ordusunda görev yapan çifte veya çoklu vatandaşlara ilişkin etkin soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Bu kişilerin açık kaynaklarda suç teşkil eden eylemlerini paylaştıklarını ve ANFİDAP olarak daha önce de çeşitli suç duyurularında bulunduklarını dile getiren Bozdaş, "Hukukumuzun da tanıdığı evrensel yargı yetkisini işleterek bu kişiler için yargılamalar başlatılmalıdır." ifadesini kullandı.

Bozdaş, "Soykırımcı orduda görev yapmış, topraklarımıza bir vesileyle gelmeye niyetlenen ister çifte vatandaş isterse de yabancı herkes titizlikle soruşturulmalıdır. Aktivistler, soykırıma katılan birçok vatandaşı ifşa etmiştir. Bugün sunacağımız ek beyanla biz de bu dosyalara katkı sunacağız." diye konuştu.

Mazlumder Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi avukat Şamil Acar da bazı Avrupa ülkelerinde, katliamlara iştirak eden çifte vatandaşların yargılanarak cezalandırıldığını, İsrail ordusunda görev yapan çifte vatandaşların ise Gazze'deki eylemlerinin ardından ülkelerine döndüklerini ve söz konusu eylemleri sosyal medyada paylaştıklarını ifade etti.

Kudüs ve Hukuk Derneği Başkanı avukat Mustafa Eminoğlu, çifte vatandaşlığa sahip kişilerin soruşturma yürütülerek tespit edilmesi ve vatandaşlıktan çıkartılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Silahlanan ve Gazze soykırımına, Batı Şeria işgaline, Lübnan yağmasına katılan bu kişilerin çoğu İsrail sisteminde çifte veya çoklu vatandaştır. Açık kaynak verilerinde bu kişiler umarsızca konusu suç teşkil eden eylemlerini paylaşmakta, adeta katliamlarını sergilemektedirler. ANFİDAP olarak bu katillere yönelik defalarca suç duyurusunda bulunduk. Hukukumuzun da tanıdığı evrensel yargı yetkisini işleterek bu kişiler için yargılamalar başlatılmalıdır."

ANFİDAP üyeleri, İsrail'in 10 Ekim 2025'teki ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla yarın Ankara'da "Gazze İçin Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenleneceğini belirtti.

Kaynak: AA