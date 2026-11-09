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Andırın'da Lösemili Çocuklar Haftası için farkındalık etkinliği düzenlendi

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte lösemi hakkında bilgilendirme yapıldı, turuncu el baskısı gerçekleştirildi ve çocuklara balon, maske ile oyuncak hediye edildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Andırın Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda, "İyilik var projesi" kapsamında düzenlenen programda, lösemi hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

"Lösevle yaşama el ver" pankartı açılarak turuncu el baskısı etkinliği gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara balon ve maske çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Ekinliğe, Andırın Kaymakamı Ömer Bulut, Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
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