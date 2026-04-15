Andaman Denizi'nde Arakanlı mültecileri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 250 kişi kayboldu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Bangladeş Ofisi, Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) ve Bangladeş vatandaşlarını taşıyan bir teknenin Andaman Denizi'nde alabora olması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 250 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

UNHCR Bangladeş ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Arakanlı mültecileri ve Bangladeş vatandaşlarını taşıyan bir teknenin şiddetli rüzgar, dalgalı deniz ve aşırı kalabalık nedeniyle Andaman Denizi'nde alabora olduğunu açıkladı.

Açıklamada, teknede aralarında kadın ve çocukların da olduğu 250 kişinin denizde kaybolduğu ifade edildi.

Bu olayın Arakanlı Müslümanların durumunu gözler önüne serdiği belirtilen açıklamada, Bangladeş'teki Arakanlı mültecilere yönelik yardımların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.