Andaman Denizi'nde Arakanlı mültecileri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 250 kişi kayboldu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Arakanlı Müslümanlar ve Bangladeş vatandaşlarını taşıyan bir teknenin Andaman Denizi'nde alabora olması sonucu 250 kişinin kaybolduğunu bildirdi. Olay, Arakanlı mültecilerin zorlu durumunu yeniden gündeme getirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Bangladeş Ofisi, Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) ve Bangladeş vatandaşlarını taşıyan bir teknenin Andaman Denizi'nde alabora olması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 250 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

UNHCR Bangladeş ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Arakanlı mültecileri ve Bangladeş vatandaşlarını taşıyan bir teknenin şiddetli rüzgar, dalgalı deniz ve aşırı kalabalık nedeniyle Andaman Denizi'nde alabora olduğunu açıkladı.

Açıklamada, teknede aralarında kadın ve çocukların da olduğu 250 kişinin denizde kaybolduğu ifade edildi.

Bu olayın Arakanlı Müslümanların durumunu gözler önüne serdiği belirtilen açıklamada, Bangladeş'teki Arakanlı mültecilere yönelik yardımların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı

Gülistan'ın kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Taksim’de sahte ayakkabı baskını! Görüntüleri 100 bin takipçili hesabından paylaştı

Sahte ayakkabıcı baskın anını 100 bin takipçili hesabından paylaştı
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı

18 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıktı: Dokunduğumda kaskatıydı
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Taksim’de sahte ayakkabı baskını! Görüntüleri 100 bin takipçili hesabından paylaştı

Sahte ayakkabıcı baskın anını 100 bin takipçili hesabından paylaştı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Lvbel C5’in skandal ifadelerine AK Parti'den yanıt: Havlamanıza devam edin

Ünlü rapçiden konserde skandal hareket! AK Parti'nin yanıtı çok sert