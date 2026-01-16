Aym'den CHP'li Vekillerin TSK Düzenlemeleri Başvurusuna Ret

(ANKARA) – Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'li milletvekillerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) personeline ilişkin bazı düzenlemelerin iptali istemiyle açtığı davada, Anayasa'ya aykırılık bulunmadığına hükmetti.

CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın da aralarında bulunduğu CHP'li 126 milletvekilinin başvurusu üzerine yapılan incelemede, AYM iptal ve yürürlüğün durdurulması taleplerini oy birliğiyle reddetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre başvuruda, subay, astsubay ve uzman erbaşların rütbe terfileri, disiplin işlemleri, görevden ayırma ile eğitim ve yetiştirme giderlerine ilişkin düzenlemelerin iptali istendi.

AYM, yaptığı değerlendirmede, dava konusu düzenlemelerde yasama yetkisinin devredilmediğini, bakanlıklara verilen yetkilerin kanunun çizdiği çerçeve içinde kaldığını belirtti. Kararda, TSK'nın kendine özgü yapısı ve askeri disiplinin gerekleri dikkate alındığında, düzenlemelerin Anayasa'ya aykırılık oluşturmadığı ifade edildi.

Mahkeme ayrıca, dava konusu kuralların uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğacağı yönünde yeterli gerekçe bulunmadığını belirterek yürürlüğün durdurulması talebini de reddetti.

Karar, 8 Ekim 2025 tarihinde oy birliğiyle alındı ve 16 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.