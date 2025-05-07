Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

AYM'den Sokak Hayvanları Yasası'nın iptal istemine ret

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun iptal istemini reddetti. CHP, 17 maddeden oluşan kanunun 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'de dava açmıştı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlarla ilgili Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun, iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.

CHP DAVA AÇMIŞTI

CHP, 17 maddeden oluşan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'de dava açmıştı.

ESASTAN GÖRÜŞEREK KARARA BAĞLADI

AYM Genel Kurulu, başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı. Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, Kanunun iptal istemini reddetti.

OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Yüksek Mahkeme'nin bazı maddelerin iptal istemini oy birliğiyle, bazı maddelerin iptal istemini ise oy çokluğuyla reddettiği öğrenildi.

KANUN NEYİ İÇERİYOR?

Kanun, sahipsiz hayvanların kedi ve köpek ayrımı olmaksızın toplatılmasını, sahipsiz veya güçten düşmüş köpeklerin sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulmasını, yerel yönetimlerin, sokakta yaşayan hayvanları ancak bakımevine aldıktan sonra rehabilite edeceklerini, belli şartlar durumunda hayvanların öldürülmesi ve ötanazisi hakkındaki usul ve esasları düzenliyor.

AYM'den Sokak Hayvanları Yasası'nın iptal istemine ret
Kaynak: ANKA / Güncel
500

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Sevenler alsın evinde beslesin yatağını versin yatirsin

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme67
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

alın barınaklara koyun yeter ya yeter her yer köpek ve köpek dışkısı yeter ya chp neyi dava etmiş hayvanlar yerinde duruyor kimse birşey yapmıyor ki toplatin artık şunları toplatııiiınnnnn

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüsünür:

Yeryuzundeki tum canlilar Allahi zikreder

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSedat A.:

Saldırgan hayvanlar toplanır kedi ne alaka. Kediler başta tüm hayvanlar bir bütünün parçasıdır Fare sayısı ve hastalık artışı kaçınılmaz

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtycoon:

köpek saldırgan oluyor neyse de kedileri toplasanız fareler basar her yeri

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdı Lazım Değil:

Şu karara karşı çıkanların yaşadıkları yerlerde 1 tane başıboş köpek yoktur, olsaydı zaten karşı çıkmazlardı. Köpekler çocukları parçalıyor görmezden geliyorlar.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Bayat:

Sahipsiz hayvanın sokakta ne işi var. Avrupada hiç sokakta sahipsiz hayvan görmedim.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeytullah ÇELEBİ:

Isırmasa sorun yok da ....

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdam Bey:

bakım evleri iyi, ötenazi ve öldürülmesi neden? hiç mi vicdan yok? hiç mi acımıyorlar? şimdi kedi köpek birazdan saraya ve akp’ye karşı olanlarıda ötenazi yaparlar. hayret birşey! öldürmek sadece savaşta olur!

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Çelik:

Valla güzel haber en azından aç kalmaz köpekler belediye lerin bakmakla yükümlü olduğu vatandaşın tepkileri normal değil çok seviyor sa sahiplenin

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklandı

Gülaylar Altın'ın sahibi ifadeye gitti, tutuklandı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Erdoğan'ın sözlerinden sonra emniyet harekete geçti! Gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.