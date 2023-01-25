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AYM raportörü, HDP'nin "Kapatma davası seçim sonrasına bırakılsın" talebinin reddedilmesini istedi

Güncel Haberler

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada partinin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu yarın karara bağlayacak. Bugün ise Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'nin talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemli davada, partinin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu yarın karara bağlayacak.

Ancak bugün davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'nin "kapatma davasında karar seçim sonuna ertelensin" talebinin reddine karar verilmesini istedi. Raportör; mahkeme üyelerine dağıtılan raporunda, mahkemenin gündemine hakim olduğunu, kapatma davası dosyasının da yeterince hacimli olduğunu vurguladı. Bu nedenlerle HDP'nin talebinin reddine karar verilmesini istedi. AYM Raportörü'nün raporunun bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak, yüksek mahkeme müzakerelerini söz konusu rapor üzerinden yapacak.

Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına hükmetmiş ve partiye buna ilişkin savunma yapması için bir aylık süre vermişti. Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, AYM Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.

Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı. HDP yetkililerinin, belirlenecek bir günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Anayasa Mahkemesi Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Selim Güler:

Parti eger terörle baglantili ise ve destekleyici ise kapitir.Herhangi bir yerede bu gecerlidir.Inanin Türkiyemiz Avrupadan daha cok demokrasiye bagli ve insan haklarina.Almanyadaki ,fransadaki ,ingilteredeki polisler insanlar yeri geldimi siddet uyguluyorlar.

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Fatma Tosunoğlu:

Kapatıyorsanız kapatın bir an önce ama şunu herkes bilsin ki parti kapatmak bir çözüm değil sen kapatırsın adam yeniden tabela ve isim değiştirerek meclise yine girer

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Mikail arman:

Partiler hukuksuz şekilde kapatılırsa o partilerin seçmen ve kitleleri doğal olarak fazlasiyla artar. Partilere kilit vurulabilir fakat insanların düşünceleri hapsedilmez.Doğru olan, siyaset, rakiplerle adil ve eşit şekilde olandır.

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