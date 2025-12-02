Haberler

Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar! AYM o düzenlemeyi iptal etti

Güncelleme:
Anayasa Mahkemesi, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme şartlarının kanun yerine yönetmelikle belirlenmesini öngören düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmü, yasal boşluk doğmaması için 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

  • Anayasa Mahkemesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 17. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme kuralını Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.
  • İptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi.

AYM'nin Resmİ Gazete'de yayımlanan kararına göre, Mardin 1. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 17. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

KURAL İPTAL EDİLDİ

Başvuruyu esastan görüşen AYM, söz konusu kuralın Anayasa'nın 13. ve 20. maddelerine aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi. AYM'nin gerekçesinde, iptali istenen kuralın, aday sürücülerin belgelerinin iptal edilme şartlarının ve usullerinin yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü hatırlatıldı.

"ÖZEL HAYATA SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTEME HAKKINA SINIRLAMA"

Sürücü belgesinin iptal edilmesinin, bireylerin özel hayatlarının bir parçası haline gelen araç kullanma imkanını ortadan kaldırdığına işaret edilen gerekçede, bu durumun "özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkına" bir sınırlama getirdiği belirtildi.

Kararda, temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği vurgulanarak, "Özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkını sınırlamaya yönelik bir kanuni düzenlemenin şeklen var olması yeterli olmayıp temel esasları, ilkeleri ve çerçeveyi belirlemiş olması gerekmektedir. Temel hakları sınırlayan bir kanunun bu niteliklere sahip olması Anayasa'nın 7. maddesiyle güvenceye alınan yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin de bir gereğidir" denildi. Gerekçede, iptal edilen kuralda hangi hallerde sürücü belgelerinin iptal edileceğine ilişkin yasal bir çerçevenin çizilmediği ifade edildi.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Belgenin iptaline neden olabilecek eylemlerin belirlenmesi yetkisinin tümüyle idareye bırakıldığına dikkati çeken AYM, düzenlemenin idareye sınırları belirsiz bir yetki tanıdığını ve bu haliyle kanunilik koşulunu sağlamadığını kaydetti AYM, iptal kararı nedeniyle oluşacak hukuksal boşluğun kamu yararını ihlal edecek nitelikte olduğunu değerlendirdi. Bu kapsamda, TBMM tarafından yeni bir yasal düzenleme yapılabilmesi amacıyla iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
