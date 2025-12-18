Aym, TCK'nın "Kamu Görevlisine Hakaret" Düzenlemesini, 25 Aralık'ta Esastan Görüşecek

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Ceza Kanunu'ndaki, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunda cezanın alt sınırının bir yıldan az olamayacağına ilişkin düzenlemenin iptal istemini, 25 Aralık'taki gündem toplantısında esastan görüşecek.

Çorum 3. Asliye Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu olan Türk Ceza Kanunu'nun hakaret suçunu düzenleyen 125. maddenin 3/a bendi ile 131. maddenin 1. fıkrasında yer alan "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç..." ibaresinin, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Başvuruda, Türk Ceza Kanunu'nun "hakaret" suçunu düzenleyen 125. maddesinin 3/a bendindeki, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunda cezanın alt sınırının bir yıldan az olamayacağına" ilişkin düzenlemenin iptali istendi.

Başvuruda ayrıca, "Soruşturma ve kovuşturma koşulu" başlıklı 131. maddenin (1) fıkrasındaki, hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulmasının mağdurun şikayetine bağlı olması koşulundan, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçları hariç" tutan düzenlemenin iptaline karar verilmesi talep edildi.

AYM geçen hafta ertelemişti

AYM Genel Kurulu, 11 Aralık tarihli Genel Kurul gündeminde yer alan başvurunun görüşmelerini ertelemişti. Alınan bilgiye göre, AYM'nin bir üyesinin izinli olması nedeniyle başvurunun görüşmeleri bir sonraki gündem toplantısına bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptal istemini, 25 Aralık'taki gündem toplantısında esastan görüşecek.

İptal kararı çıkarsa Ekrem İmamoğlu'nun hangi dosyaları etkilenebilir?

Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal ederse, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret" suçundan açılan iki davasının etkilenebileceği öngörülüyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir panelde yaptığı konuşmadaki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası "kamu görevlisine karşı hakaret" kapsamında bulunuyor.

İmamoğlu hakkında aynı suç kapsamında, kamuoyunda "ahmak" davası olarak bilinen dava da yer alıyor. İmamoğlu'nun YSK üyelerine yönelik sözleri nedeniyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği ve istinaf tarafından da onanan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçlamasına dayanıyor. Bu davanın temyiz incelemesini Yargıtay yapacak.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki her iki dosyada da suç vasfı, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret kapsamında değerlendirildiği için Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak olası bir iptal kararının, ceza alt sınırı ve şikayete bağlılık koşulu yönlerinden yargılamaların seyrini etkileyebilecek nitelik taşıdığı belirtiliyor.