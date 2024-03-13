Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi doluyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle başkanlık için 20 Şubat'ta başlayan seçim süreci tamamlandı. Başkanlık seçimi için 21 Mart günü belirlendi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi 21 Mart'ta yapılacak.

Seçimde, görev süresinin dolacak olması nedeniyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkeme'nin diğer üyeleri başkan adayı olabilecek. Genel Kurul'daki seçimde, 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, yeni başkan olacak. Anasaya Mahkemesi'nin yeni seçilen başkanı 4 yıl görev yapacak. Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.

Anayasa Mahkemesi üyeliğine 20 Nisan 2012'de başlayan Zühtü Arslan, ilk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçilmişti. Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde, oyların salt çoğunluğunu alan Arslan ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te, 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez başkan olmuştu.