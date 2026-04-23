Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "Çocuklarımızın hak ve özgürlüklerinin her geçen gün daha da güçlendiği adil ve güvenli bir toplumun inşası için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Özkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugünün, ezelden beri hür yaşamış bir milletin ebediyete kadar özgürlük ve bağımsızlık ilkeleri ışığında varlığını sürdürme iradesini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Özkaya, mesajında şunları kaydetti:

"Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescil edildiği bu anlamlı günün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiş olması ise devletimizin ve milletimizin yarınlara verdiği değerin en güçlü göstergesidir. Anayasa Mahkemesi olarak temel hak ve özgürlükleri koruma ve anayasal adaletin tesisine katkı sunma görevimizi, gelecek nesillere bırakacağımız köklü mirasın yüksek sorumluluğuyla yerine getirmeye devam ediyoruz.

Çocuklarımızın hak ve özgürlüklerinin her geçen gün daha da güçlendiği adil ve güvenli bir toplumun inşası için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle dünyanın farklı coğrafyalarında yokluk, yoksulluk ve zorluklar içinde hayata tutunmaya çalışan tüm çocukların en kısa sürede bayram tadında günler yaşayabilecekleri bir geleceğe kavuşmalarını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere TBMM'nin kuruluşunda ve milli iradenin tecellisinde emeği geçen tüm kahramanlarımız ile yakın zamanda yaşadığımız elim olay sonucu hayatını kaybeden evlatlarımızı rahmetle yad ediyor, necip milletimizin ve sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum."